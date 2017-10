Volvo elettrificherà la gamma e abbandonerà i motori tradizionali

Dal 2019, ogni modello prodotto dalla Volvo avrà un motore a zero emissioni. Il costruttore svedese ha infatti annunciato una svolta in favore dell’elettrificazione dell’intera gamma. Non si tratta, a dire il vero, del primo annuncio in tal senso nel mondo automotive, ma costituisce un passaggio cruciale per la concretezza con la quale è stato formulato. Capostipite di questa transizione sarà infatti la nuova crossover XC40. Una vettura fondamentale nel processo di rilancio del marchio nordico ad opera della cinese Geely, che controlla il brand di Göteborg, oltre che il punto d’approdo di un progetto globale, basato su di un’inedita piattaforma, denominata CMA (Compact Modular Architecture) e che consente – a fronte di un unico pianale e di conseguenti marcate economie di scala – di optare per ogni genere di motorizzazione sostenibile.

Volvo non investe più nei motori a combustibili fossili

Una nuova gamma di powertrain ibridi Volvo

Cinque nuove elettriche entro il 2021