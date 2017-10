Tutto sull’auto ibrida plug-in, punto d’incontro delle tecnologie ibrida ed elettrica

Quanti sciano fuoripista o affrontano escursioni con le ciaspole conoscono bene l’importanza dell’Artva, vale a dire dell’apparecchiatura per la ricerca delle persone travolte in valanga. Un’attrezzatura tanto raffinata tecnicamente quanto irrinunciabile, sebbene nella stragrande maggioranza delle occasioni non venga – fortunatamente – chiamata in causa. Perché, allora, ritenerla indispensabile? Perché è un salvavita; entra in funzione nel momento in cui la situazione si fa critica e, al tempo stesso, infonde sicurezza quando ci si muove outdoor. Un ruolo che, nella giungla urbana, spetta alla tecnologia ibrida plug-in. Permette infatti di assaporare i vantaggi della mobilità elettrica e al tempo stesso mette al riparo dagli inconvenienti che possono guastare la giornata di quanti si affidano alla sola alimentazione a batteria.

Che cos’è l’auto ibrida plug-in, figlia del presente

L’auto ibrida plug-in percorre decine di km a zero emissioni

Nessun problema d’autonomia per l’auto ibrida plug-in

La tecnologia ibrida plug-in infonde tranquillità

Doppio piacere di guida con una vettura ibrida plug-in

Un’auto ibrida plug-in è funzionale e capiente

La praticità di un’ibrida e i vantaggi di un’elettrica

I vantaggi della tecnologia ibrida plug-in:

è in grado di percorrere alcune decine di chilometri in modalità esclusivamente elettrica

Percorre decine di km a zero emissioni

Nessun problema d’autonomia, nessun'ansia da autonomia

Piacere di guida doppio

Surplus di potenza e coppia

Abbina la praticità di un’auto ibrida ai vantaggi di un veicolo elettrico

Facilità di ricarica superiore a una vettura alimentata esclusivamente a batteria

Sfrutta la semplice rete domestica

Le vetture plug-in godono delle stesse agevolazioni delle ibride standard. Ad esempio l’esenzione dal bollo

La manutenzione non comporta costi aggiuntivi

L’auto ibrida plug-in è pulita ed economica