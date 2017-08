Cial e Costa Crociere insieme per il riciclo dell’alluminio nelle navi da crociera

Si potrebbero costruire 722 mila moka per il caffè con l'alluminio recuperato dal 2007 grazie al progetto “Message in can”, realizzato da Cial (Consorzio imballaggi alluminio), Costa Crociere e l'Autorità portuale di Savona. Un progetto di recupero e riciclo all'interno delle navi da crociera della compagnia italiana, che ha portato in questi anni a raccogliere ben 334 tonnellate di alluminio, pari a 27 milioni di lattine.

Riciclare l'alluminio delle lattine serve a tagliare i consumi d'energia