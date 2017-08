Ecco quanti combustibili fossili devono restare sepolti (per mitigare il cambiamento climatico)

Sarebbero l'82 per cento del carbone, il 49 per cento del gas naturale e il 33 per cento del petrolio, le percentuali di combustibili fossili da non estrarre, se vogliamo che le temperature rimangano sotto i 2 gradi centigradi entro il 2050. Lo rileva uno studio pubblicato su Nature da Christophe McGlade e Paul Ekins, ricercatori dell'University College di Londra (Ucl), che hanno calcolato le quantità di combustibili fossili, suddivise per regioni geografiche, che dovrebbero restare sepolte per mitigare il cambiamento climatico. Il che conferma le stime della stesso Ipcc.

Abbiamo stimato che l'utilizzo senza sosta delle riserve di combustibili fossili da qui al 2050 è incompatibile con il limite di emissioni di gas serra valutato per non superare i 2 gradi centigradi di surriscaldamento”.

New paper: To avoid dangerous #climatechange we need to leave fossil fuel in the ground - http://t.co/enWxhdcRgQ pic.twitter.com/n1SusEntoQ — Carbon Brief (@carbonbrief) 7 Gennaio 2015

Immagine di copertina via cdn.alaan.tv