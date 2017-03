Mario Cerutti. Per Lavazza la strada per la sostenibilità parte da una tazzina di caffè

Una piccola abitudine, come quella di gustare un caffè al bar, può avere un grande impatto positivo sul pianeta e sulle persone: lo sta dimostrando ormai da diverso tempo Lavazza, azienda torinese produttrice di caffè dal 1895, grazie a diversi progetti a carattere ambientale e sociale. In occasione del terzo Osservatorio nazionale sugli stili di vita sostenibili realizzato da LifeGate in collaborazione con Eumetra Monterosa, di cui Lavazza era partner, abbiamo chiesto a Mario Cerutti, Chief sustainability officer di Lavazza, di raccontarceli.