La mobilità sostenibile è una cosa da bambini con l’Accademia dei piccoli ambasciatori della sostenibilità

Se vogliamo un futuro più sostenibile per le nostre città, facciamoci spiegare dai bambini come si fa. Loro sanno come si possono realizzare quartieri più belli e meno inquinati, con strade più sicure, "popolate" da mezzi di trasporto più leggeri sull'ambiente ed efficienti. Non ci credete? Eppure succede già: grazie all'Accademia dei piccoli ambasciatori della sostenibilità, sono proprio i bambini a spiegare ai loro coetanei e ai grandi quali sono le azioni concrete che tutti possiamo compiere per salvaguardare l'ambiente in cui viviamo. A partire dalle scelte che riguardano gli spostamenti quotidiani.

Cos'è l'Accademia dei piccoli ambasciatori

L'innovativo sistema del peer learning

Come si svolgono le giornate