Quando il turismo sostenibile è anche conveniente

Come sempre, anche (o forse soprattutto) in tema di turismo sostenibile parla il portafogli: per un albergo o una struttura ricettiva che deve decidere come, quanto e dove investire, è fondamentale capire se l'investimento conviene. Proporre un'offerta sostenibile per i propri clienti, oltre ad essere un'azione etica, è anche competitiva sul mercato? La conferenza La sostenibilità nel turismo, tra etica e competitività di martedì 4 aprile è servita proprio per capire se investire in turismo sostenibile possa dare un oggettivo vantaggio alle strutture e ai territori in cui sono inserite. Ne hanno parlato alla Bit - Borsa italiana del turismo di Milano Nicola Bellini, Direttore del Tourism management Institute La Rochelle, Sara Digiesi (Chief marketing officer della catena di hotel Best Western), Maurizio Davolio (Presidente dell'Associazione italiana turismo responsabile - Aitr), Ludovico Patelli (Presidente della cooperativa l'Innesto) e Massimo Gottifredi (Alleanza cooperative italiane turismo). Ha moderato Andrea Ferraris, Presidente di Alleanza cooperative italiane turismo.

Il turismo sostenibile in poche parole

Un percorso di sostenibilità che aiuta a differenziarsi

L'etica ha un buon effetto sulla competitività

La forza dei "piccoli"

La sotenibilità è come una maratona