Le 11 specie salvate grazie ai parchi italiani

Sono numeri positivi, incoraggianti, quelli che escono dal 8° Congresso nazionale di Federparchi, tenutosi gli scorsi giorni a Trezzo sull'Adda. Numeri che fanno dell'Italia il Paese con il più alto tasso di biodiversità in Europa. Basti pensare alla superficie del territorio nazionale coperta dai parchi nazionali: 14.656 chilometri quadrati, una superficie di poco inferiore a quella della Calabria. Considerando le riserve regionali, l'estenzione delle aree protette e i siti Rete Natura 2000, si raggiunge il 22 per cento dell'Italia. “È un momento storico di grande importanza per il mondo dei parchi” afferma Giampiero Sammuri, neorieletto presidente di Federparchi. “Nei territori dove l'Italia è protetta, non solo è custodito un patrimonio naturalistico di inestimabile valore, ma l'identità stessa del nostro Paese e anche un asset strategico per rilanciare la nostra economia e creare occupazione nel segno del turismo di qualità, dell'agricoltura legata alle produzioni cicliche, della cultura e delle tradizioni”. Buone notizie che arrivano anche dalla nuova Lista rossa europea degli uccelli a rischio di estinzione: la moretta tabaccata (Aythya nyroca), l'occhione (Burhinus oedicnemus), il nibbio bruno (Milvus migrans) e il grillaio (Falco naumanni) sono le specie che hanno visto migliorare il proprio stato di conservazione. Ma non sono questi gli uccelli ad aver trovato una casa e un habitat idoneo alla sopravvivenza della specie, in un Paese che oggi ospita 55.600 specie animali (il 30 per ceno delle specie europee) e 7.636 specie vegetali (il 50 per cento delle specie europee). Ci sono dei veri e propri simboli della fauna europea: “Le aree protette hanno dimostrato una notevole capacità di realizzare progetti e azioni per proteggere la natura”, ha sottolineato Giampiero Sammuri. “È merito dei parchi se oggi alcune di queste specie prioritarie non sono più a rischio e altre sono state reintrodotte con successo, e anche la ricerca italiana in campo ambientale ed ecologico è tra le più interessanti, dal punto di vista dei risultati gestionali delle aree protette e in generale della biodiversità”.

1. Grifone

2. Camoscio appenninico

3. Falco pescatore

4. Orso bruno alpino

5. Stambecco alpino

6. Gipeto

7. Lupo

8. Aquila reale

9. Cernia bruna del Mediterraneo

10. Foca Monaca

11. Orso marsicano