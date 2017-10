Cos’è l’accordo di Schengen e perché non verrà mai abolito

Il trattato di Schengen, dal nome della cittadina del Lussemburgo dove è stato sottoscritto il 14 giugno 1985, dà vita all’omonimo spazio di libera circolazione per le persone. È uno degli accordi di pace più importanti ed efficaci che siano mai stati raggiunti tra stati sovrani. La sua entrata in vigore, cominciata nel 1985, ha consentito che frontiere un tempo invalicabili e insormontabili – definite dallo statista britannico Winston Churchill la “cortina di ferro sull'Europa” alla fine della Seconda guerra mondiale – siano oggi scomparse. A fronte di un'eliminazione dei controlli interni, però, i paesi i cui confini guardano verso l’esterno – come l’Italia, dal 1990, l’Ungheria o la Spagna – sono chiamati a mettere in atto misure di controllo più rigorose.

L’ultimo grande ingresso nel 2004

Cosa è successo dopo gli attacchi di Parigi

Perché Schengen non verrà abolito

Schengen è anche prezioso