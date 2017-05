Alluvioni in Perù, un milione di persone reagisce a un evento climatico di intensità straordinaria

Era dal 1998, quando alluvioni causate dal fenomeno climatico di El Niño uccisero 400 persone, che non si verificava un evento del genere secondo il presidente peruviano Pedro Pablo Kuczynski. Le devastanti piogge e i conseguenti allagamenti degli ultimi mesi, con l’evento maggiore che si è scatenato a metà marzo, hanno colpito più di un milione di persone e lasciato 107 morti finora. Si pensa che i livelli anomali di pioggia, dieci volte superiori alla media, siano stati causati da “El Niño costiero”, un riscaldamento localizzato dell’oceano normalmente preceduto da El Niño – evento simile che interessa tutto il Pacifico centrale – ma che quest’anno si è sviluppato indipendentemente. Le regioni più colpite sono La Libertad, Lambayeque e Piura, dove è presente l’organizzazione umanitaria internazionale Azione contro la fame che fornisce acqua potabile, cibo, cure mediche e formazione a popolazioni in difficoltà in quasi 50 paesi nel mondo. Chiara Saccardi è coordinatrice del team di emergenza, lavoro che svolge da diversi anni e che l’ha portata in paesi tra cui il Sud Sudan, il Niger e il Malawi e adesso in Perù. Ci ha raccontato quali sono i problemi più pressanti legati all’emergenza e che atmosfera si respira nelle aree colpite.