Amazzonia. Ridotta di un terzo la capacità di assorbire la CO2

Le foreste amazzoniche si stanno indebolendo, perdendo la loro capacità di assorbimento della CO2 atmosferica. Ci sono voluti più di 20 anni di misurazioni, in 321 lotti sparsi su un'area di 1,2 ettari, per permettere al gruppo di ricerca guidato dal professor Roel Brienen della Leeds University, di comprendere che la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica dell'Amazzonia e della conseguente trasformazione in biomassa si è ridotta di un terzo.

Un reazione inaspettata

Le foreste perdono una tonnellata di biomassa l'anno

Cosa sta accadendo

Il risultato, come suggerito anche dai ricercatori, è che non possiamo contare solo sulle foreste per ridurre le emissioni di CO2 e che anzi, il ruolo dell'uomo diventa oggi quantomai necessario.