Come i cambiamenti climatici alimentano il lavoro minorile in India

I disastri causati dai cambiamenti climatici mettono in ginocchio molte famiglie indiane, portandole a livelli di povertà estrema. Una condizione che convince padri e madri a lasciare i loro figli nelle mani di trafficanti di essere umani, per farli lavorare illegalmente o per inserirli nel racket della prostituzione. A svelare questa situazione drammatica è stato il premio Nobel per la Pace 2014 Kailash Satyarthi che con la sua organizzazione Bachpan bachao andolan (Movimento per salvare l’infanzia) ha liberato più di 80mila bambini costretti a lavorare contro la loro volontà. “Sono stato testimone di molti episodi dove i bambini sono le vittime più colpite dai disastri ambientali causati dai cambiamenti climatici” ha dichiarato Satyarthi alla Reuters a margine di una conferenza sul clima. “È risultato che, in caso di evacuazione dei genitori, i bambini vengano costretti a lavorare o addirittura a prostituirsi o diventare schiavi perché privi dei mezzi di sostentamento tradizionali”.

Kailash Satyarthi © Chris Jackson/Getty Images

Immagine in evidenza © Daniel Berehulak/Getty Images