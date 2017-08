Polonia, cittadini e ong bloccano la più grande centrale a carbone d’Europa

La più grande centrale a carbone d’Europa non verrà costruita. Il tribunale di Gdansk, in Polonia, ha revocato il permesso per edificare l'impianto, oggetto di forti contestazioni da parte dei cittadini e delle associazioni ambientaliste. “Si tratta di una vittoria per gli abitanti della zona e per le ong che si sono battute contro questa centrale”, ha commentato ClientEarth, una delle organizzazioni che si è opposta al progetto.

La centrale avrebbe emesso 8 milioni di tonnellate di CO2 all'anno

“Sul carbone le comunità locali devono essere ascoltate”