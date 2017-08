La produzione di carta e cartone è in calo, l’impatto ambientale è ancora alto

La carta nei paesi industrializzati è ovunque, spesso viene buttata poco tempo dopo essere stata acquistata, e solo una parte viene correttamente riciclata. Per questo bisogna fare di più per ridurre l’impatto ambientale dell’industria cartiera. La richiesta arriva da Michael Renner, ricercatore del Worldwatch institute, in un articolo dal titolo Paper production levels off.

© Luis Davilla/Cover/Getty Images

© Spencer Platt/Getty Images

© Marianna Massey/Sustainable Living Festival via Getty Images