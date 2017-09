Casa Emergency a Milano, un nuovo spazio aperto per parlare di pace

Una casa aperta a tutti realizzata per dare vita a una ex scuola i cui spazi sono stati riassegnati dal comune di Milano con un bando pubblico e trasformata in un luogo di condivisione. Nasce con questo scopo Casa Emergency, la nuova sede di oltre tremila metri quadrati dell’ong che dal 1994 offre cure medico-chirurgiche gratuite e di qualità alle vittime di guerra in 17 paesi in giro per il mondo, alle vittime delle mine antiuomo e della povertà, per promuovere una cultura di pace e rispetto dei diritti umani.

"Una casa aperta al momento giusto"

In 23 anni Emergency ha curato 8 milioni di persone