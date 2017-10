Clean Power Plan. La Corte suprema Usa blocca il piano ambientale di Obama

È una doccia fredda. Per Obama e per il pianeta Terra. La Corte suprema degli Stati Uniti ha infatti deciso di sospendere l’ambizioso Clean Power Plan voluto dalla Casa Bianca per cercare di imporre un notevole abbassamento alle emissioni di gas ad effetto serra disperse nell'atmosfera dalle centrali elettriche disseminate nel paese.

Alla Corte suprema finisce cinque a quattro

The Supreme Court puts the Clean Power Plan on hold https://t.co/icXgQZ4Lfapic.twitter.com/Nwbmgov1Xf — The Economist (@TheEconomist) 10 Febbraio 2016

Il Clean Power Plan, un pilastro della Cop 21

On the Supreme Court's #CleanPowerPlan decision, we remain confident we will prevail on the merits. pic.twitter.com/Ia3lw1kdID — Josh Earnest (@PressSec) 10 Febbraio 2016

Foto di apertura: Lawrence Jackson/Official White House Photo