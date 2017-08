Clima, l’Italia ha ratificato l’Accordo di Parigi

L'Italia ha ratificato ufficialmente l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, siglato nella capitale francese lo scorso 12 dicembre: ci sono voluti 10 mesi (nulla comunque in confronto ai 5 di tempo che ci vollero per la ratifica del primo Protocollo di Kyoto) ma alla fine, dopo la Camera, anche il Senato ha dato il proprio ok al trattato, che ha già superato le condizioni minime (la ratifica di 55 paesi corrispondenti almeno al 55 per cento delle emissioni mondiali) per entrare in vigore ufficialmente il 4 novembre prossimo, ottenendo anche la ratifica del parlamento europeo.

Alla Camera tutti uniti, ora tocca al Senato

Grazie a parlamentari @Montecitorio per ratifica ddl accordo #Cop21 Parigi. Nessun voto contrario è segnale di impegno e sensibilità. #clima — Gian Luca Galletti (@glgalletti) 19 ottobre 2016

Gli obiettivi dell'Accordo e quelli dell'Italia