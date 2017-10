Comprare e vendere usato: ecco quanto fa bene all’ambiente secondo uno studio svedese

Gli annunci online e la nascita delle piattaforme per lo scambio degli oggetti usati hanno dato in tutto il mondo un formidabile impulso alla compravendita dell’usato. Si tratta di risparmio. E non solo di soldi. Quanto questo fenomeno globale faccia anche bene all’ambiente è stato oggetto di uno studio pubblicato dal titolo Second Hand Effect (pubblicato qui in italiano) dell’Istituto Svedese di Ricerca Ambientale (IVL), commissionato dallo Schibsted Media Group, multinazionale norvegese delle piattaforme online per la compravendita dell’usato (in Italia è presente con Subito.it).

Lo studio sui risparmi ambientali dell’usato in 5 Paesi tra cui l’Italia

Come sono stati calcolati i risparmi ecologici della compravendita dell’usato

Quanto pesa in CO2 uno smartphone