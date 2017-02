Ecogiustizia è fatta. I risultati dei primi mesi della legge contro i reati ambientali

L'Italia ha bisogno di buone leggi a tutela e valorizzazione dell’ambiente, anche perché, quando vengono approvate, sono i fatti a dimostrarne l’efficacia. È quello che sta accadendo con la legge sugli ecoreati (L. n. 68 del 2015), che ha introdotto nel codice penale i delitti contro l’ambiente, per la quale Legambiente si è fortemente battuta per ventuno anni, chiedendo che venisse approvata una riforma di civiltà in nome del popolo inquinato. A quasi un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore, il provvedimento comincia a dare importanti frutti dimostrando tutta l’efficacia del nuovo sistema sanzionatorio.

Il successo della legge sugli ecoreati

La parola ambiente è entrata nel codice penale

Cosa manca ancora per l'ambiente