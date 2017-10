Elezioni europee, per cosa si vota il 25 maggio

Dal 22 al 25 maggio si tengono le elezioni del Parlamento europeo (Pe) nei 28 stati che fanno parte dell’Unione europea (Ue). In Italia il 25 maggio. A votare sono oltre 500 milioni di cittadini chiamati a scegliere 751 deputati che restano in carica per cinque anni. Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, ad eccezione dell’Austria dove l’età minima per votare è di 16 anni. La prima elezione diretta a suffragio universale si è svolta nel 1979, prima di allora il Pe era composto da rappresentanti dei vari parlamenti nazionali.