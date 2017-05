Emmanuel Macron è il nuovo presidente della Francia

Emmanuel Macron è il nuovo presidente della Repubblica francese. Mentre lo spoglio è ancora in corso, il candidato del movimento di centro En Marche! è accreditato del 65 per cento dei voti, contro il 35 per cento ottenuto dalla leader dell'estrema destra transalpina, Marine Le Pen.

Il “candidato anti-sistema” all'Eliseo

Un programma social-liberale con l'ecologia in secondo piano