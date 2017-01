Il documentario Freightened spiega perché quasi tutte le merci viaggiano via mare

Guardatevi intorno. Il 90 per cento di quello che vedete nella stanza in cui vi trovate ha viaggiato via nave – dice Rose George, una delle persone intervistate nel documentario Freightened - The real price of shipping di Denis Delestrac. È una consapevolezza che spesso manca: il ruolo fondamentale che ha il trasporto marittimo nell'economia di oggi, i migliaia di chilometri percorsi attraverso gli oceani da tutto ciò che troviamo sui nostri scaffali. La chiamano "sea-blindness" e questo documentario cerca proprio di aprire gli occhi su un fenomeno che sta diventando sempre più grande. Lo stimolo arriva da una semplice etichetta su cui si legge Made in China, Made in Vietnam o Made in Thailand.

Perché il trasporto marittimo è conveniente?

I problemi posti dal documentario Freightened

Come trovare un equilibrio sull'oceano