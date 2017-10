Glifosato. L’Unione europea rinvia il voto, di nuovo

Aggiornamento 6 giugno - Niente decisione oggi al Comitato di esperti (Paff) dei 28 stati membri a Bruxelles in occasione del voto sul rinnovo dell'autorizzazione all'uso del glifosato, il discusso erbicida, per un massimo di 18 mesi. Non è stata raggiunta la maggioranza necessaria, la palla passa quindi alla Commissione europea. "Tocca agli stati membri assumersi le proprie responsabilità", ha commentato il portavoce, Alexander Winterstein.

L’autorizzazione, scaduta alla fine di giugno del 2012, è stata prorogata già due volte. L'ultima proposta di proroga della Commissione potrebbe estendere tale licenza a un totale di 15 anni e mezzo, cioè fino alla fine del 2017, quando è previsto che l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) completi la valutazione degli effetti negativi del glifosato sulla salute umana e l'ambiente.

Senza nuova autorizzazione, il glifosato non sarà legale in Europa dal 30 giugno

Italia e Francia contrarie al glifosato