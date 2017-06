Due miliardi e 420 milioni di euro. È l’ammontare della colossale multa che il 27 giugno 2017 la Commissione europea ha deciso di comminare al colosso di internet Google, sulla base di due capi d’accusa: l’abuso di posizione dominante e la violazione delle regole che garantiscono la corretta concorrenza all’interno dell’Ue. Ma al di là della formulazione giuridica di cosa è stata ritenuta colpevole, in concreto, l’azienda americana?

The EU fined Google $2.7bn on June 27th for favouring its own search content. We spoke with the EU's Commissioner for Competition in January pic.twitter.com/YpgQh6sKQl