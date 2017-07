Guatemala, le donne Maya lottano per proteggere i tessuti indigeni dall’industria della moda

In Guatemala un’organizzazione che riunisce più di mille donne, prevalentemente Maya, ha lanciato l’allarme su come i prodotti indigeni di artigianato, in particolare i tessuti chiamati “huipiles”, siano minacciati dai tessuti industriali sottocosto che si sono appropriati dei modelli indigeni e che hanno invaso il mercato guatemalteco, privando così le donne native della loro principale fonte di reddito.

Una questione di proprietà intellettuale collettiva

La battaglia delle donne Maya