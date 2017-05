Pomezia, in fiamme un deposito di plastica: “Tenete le finestre chiuse”

Un vasto incendio alla Eco X, un deposito di plastica e materiali riciclati, è divampato a pochi chilometri a sud di Roma, sulla via Pontina all’altezza di Pomezia. I Vigili del Fuoco sono stati immediatamente allertati e si sono messi al lavoro con una decina di squadre munite di carri-schiuma per domare l’incendio, ben visibile dalla via Pontina: fortunatamente non risultano feriti o intossicati e fumo e fiamme non hanno coinvolto centri abitati ma per sicurezza i vigili del fuoco hanno invitato la popolazione della zona a "non aprire le finestre delle abitazioni" vista soprattutto la potenzialità tossicità dell'evento.