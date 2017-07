Cosa è successo davvero sul Vesuvio e perché brucia ancora

Una sovrapposizione fatale di mezzi di soccorso insufficienti, prevenzione inadeguata, vuoti di competenze e condizioni climatiche critiche. Oltre, ovviamente, alla mano criminale dell'uomo mossa da interessi economici. Sono queste le cause del devastante incendio sul Vesuvio, che da giorni sta mandando in fumo il territorio del parco nazionale che insiste sulle pendici del vulcano. Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campania raggiunto da LifeGate, ha sottolineato come la criticità della situazione dipenda da un impasto di responsabilità a diversi livelli. “Il governo centrale non ha dato seguito al trasferimento di competenze e mezzi dopo lo smantellamento del Corpo forestale, lasciando quindi una lacuna grave nella gestione del territorio”, spiega l'ambientalista, aggiungendo che, a proposito dell'incendio sul Vesuvio, anche l'amministrazione regionale avrebbe la sua parte di responsabilità. “La regione Campania è in ritardo nell'attuazione del piano Aib (antincendio boschivo, ndr) e nella realizzazione di interventi di manutenzione dei territori a rischio – aggiunge Buonomo –. Oltre a questo, si registra la scarsità di uomini e mezzi a disposizione dell'ente parco e dell'ex Corpo forestale, che si trovano a operare in cronica emergenza di personale e di risorse”.

Pochi mezzi per intervenire sul Vesuvio

In Campania, azione dolosa su larga scala

Danni enormi per il patrimonio forestale

Interessi economici dietro l'incendio sul Vesuvio