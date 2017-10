Il miglior rifiuto è quello non prodotto, è il motto della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 2017

Il miglior rifiuto è quello non prodotto. Questo il motto della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr), la grande campagna di comunicazione ambientale europea che dal 2009 promuove l’attuazione di "azioni" di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti basate sul principio delle 3R: ridurre, riusare e riciclare. La Serr è una realtà consolidata che vede una crescente partecipazione sia a livello europeo che nazionale da parte di qualsiasi tipologia di soggetto: cittadini, pubbliche amministrazioni, istituti scolastici, associazioni e ong. Chiunque sia interessato a partecipare può farlo, ed è molto semplice: basta pensare a un’azione che possa contribuire a ridurre i rifiuti, registrarla e realizzarla. Nel 2016 ci sono state oltre 12mila azioni registrate in Europa e 4.419 in Italia.

L’edizione 2017 e i mille volti del riuso

Le idee vincenti del 2016

Chiunque desideri partecipare alla più grande campagna europea di riduzione dei rifiuti, ha tempo fino al 4 novembre.