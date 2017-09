Le bugie uscite dal Family day

Due milioni di partecipanti è una menzogna detta da persone che mentono sapendo di mentire. Una cifra gettata a caso visto che al Circo Massimo – inclusi gli immediati dintorni – è possibile un’affluenza massima di 250mila persone. I bambini vengono sempre ascoltati in caso di richiesta di adozione, è consuetudinario, è una routine consolidata per prassi e per giurisprudenza in tutta l'Unione europea. Non esiste una sola pratica di adozione di un bimbo o di un ragazzo nella quale esso non venga audito dai servizi sociali, esattamente come nelle cause di separazione. È così da anni, e questa quindi è un’ulteriore falsità di Manif pour tous. Chi mente, ipotizzando “adozioni forzate, con bambini trattati come oggetti”, distorce la realtà e passa automaticamente dalla parte del torto, perdendo il diritto ad essere ascoltato con la considerazione che altrimenti meriterebbe. La questione non è tra diritti delle persone omosesessuali contrapposti ai diritti delle persone eterosessuali. La famiglia tradizionale merita totale e assoluto rispetto, perché senza famiglia tradizionalmente intesa, tesa alla procreazione, non esisterebbe più il pianeta, e vorrei che il mondo LGBT - giustamente arrabbiato, perché vessato e maltrattato da anni - questo non lo dimenticasse mai. Ma la famiglia tradizionale non perde proprio nulla dall’affermazione dei diritti delle persone con diverso orientamento sessuale: si possono varare incentivi per la famiglia tradizionale e nel contempo difendere i diritti di persone che non possono continuare ad essere considerati cittadini di serie B.

Non esiste alcun utero in affitto*. Scorrendo l'intero disegno di legge per le coppie di fatto non si trova mai alcun accenno alla cosiddetta pratica dell'utero in affitto (maternità surrogata) ne tanto meno alle altre pratiche che tanto allarmano i gli ultraconservatori: la pratica dell'utero in affitto rimane vietata nel nostro Paese.

Non esiste alcuna adozione gay*. Attualmente i figli delle coppie gay hanno solo il genitore naturale come genitore legittimo, l’altro è un estraneo. La stepchild adoption, recependo anche sentenze della Cassazione, permette al nuovo compagno/a di un cittadino/a eventualmente divorziato/a che decida di rifarsi una vita con un compagno/a dello stesso sesso, di diventare genitore a tutti gli effetti, dando unità alla nuova famiglia. Le adozioni normalmente intese, invece, restano una prerogativa delle coppie eterosessuali.

*L'articolo è stato modificato rispetto alla data di pubblicazione. I paragrafi quarto e quinto sono stati aggiunti su richiesta dell'autore in data 3 febbraio 2016