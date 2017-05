Let’s clean up Europe 2017: nuovo record italiano nella lotta al littering

Un altro successo per Let’s clean up Europe, la campagna europea contro l’abbandono dei rifiuti, conosciuto anche come littering. In Italia, con una partecipazione complessiva di più di 320mila persone, sono state infatti realizzate 387 azioni, registrando dunque un aumento rispetto all'anno precedente.

Keep clean and run

Let's clean up Europe, i numeri in Italia