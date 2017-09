Medici senza frontiere. Le fotografie di un anno di impegno umanitario

Non sono semplici fotografie. Le immagini che ripercorrono un anno di lavoro di Medici senza frontiere sono molto di più. Hanno la capacità di descrivere il mondo nel quale viviamo - fatto di guerre, carestie, soprusi, catastrofi naturali, epidemie - osservandolo dalla prima linea dell'impegno umanitario. Dalla guerra in Siria al Ciad, dal Sudan del Sud ai salvataggi in mare nel Mediterraneo, fino alla notte tra il 2 e il 3 ottobre, quando un bombardamento aereo ha distrutto un ospedale dell’associazione nella città afgana di Kunduz, provocando la morte di ventidue persone. È la quotidianità di chi ha scelto di dedicare la propria vita al prossimo.

I numeri di Medici senza frontiere

Da Ebola alla Siria, sempre in prima linea

Nella foto di apertura, il personale di Medici senza frontiere al lavoro nell'ospedale di Aden, nello Yemen ©Guillaume Binet/MYOP