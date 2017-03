Obiettivo Terra 2017, tutte le foto premiate nelle scorse edizioni

Nuovo appuntamento con Obiettivo Terra, giunto all'ottava edizione, concorso promosso dalla Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana, in occasione dell'Earth Day che si celebra in tutto il mondo ogni 22 aprile. C'è tempo fino a fine marzo per inviare la propria foto, per partecipare all'iniziativa nata per valorizzare le nostre bellezze naturali e sostenere le attività delle aree protette, la promozione del turismo sostenibile e responsabile nonché la conservazione delle locali tradizioni agricole, artigianali, storico-culturali e di tutela ambientale.

Ecco tutte le foto vincitrici delle scorse edizioni di Obiettivo Terra

Ognuno può candidare una sola foto di parchi regionali o nazionali