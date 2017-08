Dobbiamo dire addio all’orso polare?

Si tratta di salvare e conservare la sua casa, il suo habitat, che anno dopo anno letteralmente si scioglie. Per questo il Wwf ha avviato sul web una campagna per la salvaguardia dell'orso bianco. Iniziativa che servirà sia per continuare la ricerca sul campo, sia per la sensibilizzazione sulla conservazione del mammifero artico. Con i fondi raccolti l'Ong aiuterà i paesi artici a sviluppare strategie per la difesa e la conservazione dei mammiferi. Si potranno continuare gli studi sugli spostamenti degli orsi, sul loro stato di salute, le loro tane e i loro luoghi di caccia e di riproduzione per poter intervenire in modo più diretto e concreto.

Neve al sole

Campione di stile

Tutta colpa di...

Simbolo dei cambiamenti climatici