L’ostello nel bosco dove paghi quanto vuoi e altre idee giovani per far ripartire l’Italia

Creatività, sostenibilità ed economie della condivisione. Queste sono le parole d'ordine in tempi di sharing economy che stanno aprendo nuovi scenari di innovazione sociale anche nei territori rurali e montani. Una sfida che si traduce in linguaggi e proposte nuove per scoprire i territori, rilanciare il turismo sostenibile e le economie locali di qualità.

La formula pay what you want dell'ostello Parco Monte Barro a Lecco

Giovani imprenditori che scommettono sulla sostenibilità e sul territorio