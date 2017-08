Dopo decenni di lotte, morti e battaglie legali, il governo della Nigeria ha annunciato il 2 giugno l’avvio di un gigantesco piano di bonifica del Delta del Niger, devastato dalle attività di estrazione del petrolio. Si tratta di un programma mai attuato prima d’ora, le cui dimensioni possono essere facilmente comprese tenendo presente che ci vorranno tra venticinque e trent’anni per completarlo. Ad un costo stratosferico, stimato in ben un miliardo di dollari.

