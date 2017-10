Più trivelle per tutti

Da stamattina la Rainbow Warrior, celeberrima nave di Greenpeace, si trova presso la piattaforma di estrazione di idrocarburi Prezioso di ENI Mediterranea Idrocarburi, al largo delle coste sicule (vicino a Licata, AG), con una decina di attivisti per protestare contro le trivellazioni rese possibili dal decreto "sblocca Italia". La "deregulation" concessa dal documento, infatti, secondo l'associazione si potrebbe tradurre in uno "sblocca trivelle", cioè un via libera allo sfruttamento delle poche risorse petrolifere italiane. Il tutto, ribadiscono gli attivisti, in antitesi con il ruolo attuale dell'Italia di presidenza di turno del Consiglio Ue, in cui il nostro Paese dovrebbe invece promuovere pesantemente lo sfruttamento delle rinnovabili. Ecco perché i membri di Greenpeace oggi in Sicilia hanno esposto striscioni che recano scritte tipo "Più trivelle per tutti", "Non è un Paese per fossili" e " Stop fossil, go renewable".

© Greenpeace.it