Reducetarianesimo. La dieta che ammette (poca) carne

Certo non si tratta di una novità assoluta. Anzi, probabilmente già in molti lo fanno da anni, senza per questo far parte di una categoria, di un gruppo. Si tratta di chi, senza diventare vegetariano o vegano, ha modificato le proprie abitudini alimentari, continuando a consumare prodotti di origine animale. Lo fa però con consapevolezza, sia diminuendo la frequenza, sia scegliendo prodotti di qualità. È ciò propone Brian Kateman, ricercatore della Columbia University, che però ha dato anche un nome a questo tipo di dieta, ovvero "reducetarianesimo". Un vero movimento il suo, una sorta di think tank che crescerà sopratutto in rete, tramite i social network e arriverà a quella parte di popolazione raggiungibile attraverso questi canali.