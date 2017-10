Cosa si respira nelle città europee

Vivere in città ha i suoi lati positivi e le sue comodità ma se si parla di ambiente i cittadini devono fare i conti con uno dei problemi più fastidiosi in assoluto: quello dell'inquinamento. L'Agenzia europea dell'ambiente (Aea) ha pubblicato il nuovo rapporto sulla qualità dell'aria che prende in esame il biennio che va dal 2009 al 2011. I settori che più di ogni altro causano lo smog in Europa sono quattro: il trasporto su strada, l'industria, l'agricoltura e il settore residenziale. Secondo Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell'Aea, "l'inquinamento atmosferico sta causando danni alla salute umana e agli ecosistemi. Un'ampia parte della popolazione non vive in un ambiente sano secondo gli standard attuali. Per avviare un percorso che porti alla sostenibilità, l'Europa deve essere ambiziosa e rendere più severa l'attuale normativa". Negli ultimi dieci anni le emissioni di particolato e di ozono sono calati. In Italia la flessione delle polveri sottili è stata del 37 per cento. Nonostante questo, i livelli sono ancora preoccupanti. Nel nostro paese, la zona più colpita è la Pianura padana dove non vengono risparmiate nemmeno le aree rurali. Monza è la città italiana più colpita dal Pm10 (al dodicesimo posto in Europa), seguita da Brescia e Cremona. Padova è la peggiore, anche in Europa, per quanto riguarda i livelli di ozono. Il nostro paese, infatti, è il peggiore su questo fronte con 23 città tra le prime 30. L'Italia settentrionale (e Roma) condivide questo primato negativo insieme ad alcune città della Francia meridionale.