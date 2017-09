Smog. Gli europarlamentari votano per raddoppiare i limiti delle emissioni delle auto

Lo si fece anche per l'acqua. Nel momento in cui non si riesce ad abbassare i livelli di inquinanti, si alza l'asticella dei limiti. Pare essere successo questo durante la votazione di ieri al Parlamento europeo. Un voto che istituisce la procedura per i test sulle emissioni degli autoveicoli in condizioni reali di guida (il cosiddetto Rde), e che dovrà portare ad abbattere i valori massimi di emissioni delle auto.

Le proteste di Legambiente e dei Verdi, così non si riduce lo smog