Ma chi rischia è lo squalo

I casi di attacchi all'uomo da parte degli squali sono sporadici e solitamente non letali. Questo sembra confermare la teoria secondo la quale il pesce non attacca l'uomo di proposito, ma lo scambia per una preda abituale, come la foca. Nella maggior parte dei casi lo squalo fugge alla vista dell'uomo. Se si avvicina è per difendere il territorio o se si sente minacciato. E allora come spiegare il terrore che talora sfocia in odio nei confronti degli squali? In parte è una paura atavica e ancestrale, annidata ancora nella parte più primitiva e istintiva del nostro cervello. L'idea di essere sbranati non è allettante e il film di Steven Spielberg del 1975, Lo squalo, forse ha aumentato esponenzialmente tale timore. Tuttavia, sarebbe più giustificata la paura da parte dei pescecani. Molte specie rischiano l'estinzione. Proprio per proteggere questi preistorici predatori e sensibilizzare l'opinione pubblica Discovery Channel ha istituito la Shark Week. Il canale satellitare proporrà una settimana a tema per sottolineare l'importanza di tutelare gli squali. L'iniziativa prevede la trasmissione di documentari dedicati ai signori dei mari a partire dal 31 luglio. La perdita degli squali, oltre a privarci di una delle creazioni più perfette di madre natura (negli ultimi 140 milioni di anni sono mutati pochissimo), implicherebbe una pericolosa alterazione degli ecosistemi, essendo molte specie di squali al vertice delle rispettive catene alimentari. La scomparsa di questi predatori eliminerebbe il controllo naturale delle prede che aumenterebbero senza freno, alterando così il delicato equilibrio biologico. Su oltre 500 specie esistenti, solo 12 sono considerate pericolose per l'essere umano. Le più conosciute sono queste.