Quante bombe hanno sganciato gli Stati Uniti nel 2016

Su Barack Obama si è scritto e detto molto nelle ultime settimane dei suoi otto anni da presidente degli Stati Uniti d’America. Molte parole sono state spese per elogiare la sua retorica e la sua capacità di esprimersi e infondere speranza nelle persone. Anche su LifeGate sono stati pubblicati numerosi articoli. Il più rilevante è senz’altro La dottrina Obama, ovvero un breve saggio (o un articolo approfondito a seconda dei punti di vista) sulla politica estera del presidente firmato da Jeffrey Goldberg, caporedattore della rivista americana Atlantic. Goldberg ha seguito Obama da vicino in questi anni, da quando è stato insignito del premio Nobel per la pace nel 2009, e ha avuto numerose occasioni per conversare con lui di geopolitica. Ciò che ne emerge è un marcato non-interventismo. Così marcato al punto che molti avversari politici interni, soprattutto della sponda repubblicana, lo hanno accusato di debolezza se paragonato con lo stile adottato dagli altri protagonisti della comunità internazionale: il presidente russo Vladimir Putin su tutti.

Militari a casa, droni al fronte

72 bombe al giorno, 3 ogni ora

7 paesi bombardati dagli Usa nel 2016

Siria 12.192 Iraq 12.095 Afghanistan 1.337 Libia 496 Yemen 35 Somalia 14 Pakistan 3 Totale 26.172