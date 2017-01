Il primo supermercato cooperativo e partecipativo aprirà quest’anno in Francia

Si chiama Scopéli ed è un progetto di supermercato cooperativo e partecipativo lanciato a Nantes, in Francia, da un’associazione di cittadini. Il progetto è allo studio da circa un anno e l’apertura del primo punto vendita nella città di Nantes è prevista per la fine del 2017. Ciò grazie all’adesione di 1.200 famiglie, per un totale di 2.400 soci potenziali, ovvero il numero minimo necessario per far sì ce il sistema possa reggersi sulle proprie gambe.

Nel supermercato Scopéli prodotti bio e a km zero

Ogni socio al lavoro tre ore al mese