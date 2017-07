Stati Uniti, perché uscire dall’Accordo di Parigi sarebbe un disastro economico

Quando Donald Trump ha vinto le elezioni statunitensi, tra gli aspetti che hanno destato maggiore preoccupazione c’è stato, da subito, il suo atteggiamento apertamente negazionista nei confronti dei cambiamenti climatici. Ma a chiedergli di cambiare rotta, e rispettare gli impegni per il clima presi dalla precedente amministrazione, non sono solo gli ambientalisti e la società civile. Le più grandi e note multinazionali americane hanno infatti preso posizione, con una lettera in cui gli chiedono a gran voce di rispettare l'Accordo di Parigi.

Cosa pensa Donald Trump della lotta al riscaldamento globale

Quali sono le multinazionali che si schierano per il clima

L'Accordo di Parigi è un bene per l’economia americana

Foto in apertura: Bastiaan Slabbers/Getty Images