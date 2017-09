Uncut girls club, le ragazze etiopi che lottano contro le mutilazioni genitali femminili

Lenteta, Weyinitu, Dorite, Dirshaye e Birtukan sono solo alcuni dei cinquanta membri dell’Uncut girls club (il Club delle ragazze non mutilate): un gruppo tutto al femminile che si riunisce regolarmente in una scuola nel distretto di Bonazura in Etiopia per confrontarsi sui rischi legati alle mutilazioni genitali femminili (Mgf) e sulle strategie per combatterle. Attraverso l’istruzione e la consapevolezza questo fronte unito di ragazze che hanno detto no alle mutilazioni sta convincendo altre coetanee e le loro famiglie ad unirsi a loro. Il club è stato fondato in una scuola sostenuta dall’ong Plan international, attiva dal 1937, che con Because I am a girl (perché sono una ragazza) tutela i diritti delle bambine in Asia, Africa e America Latina. Nel quadro di quest’iniziativa, Plan international Italia è impegnata in Etiopia con il progetto Un’alleanza per dare voce alle bambine per ridurre le Mgf e i matrimoni prematuri. Inoltre, in Sierra Leone è attiva per la tutela della salute sessuale riproduttiva di ragazze adolescenti attraverso il programma La mia sessualità è un mio diritto!.

Cosa sono le Mgf, perché vengono praticate e i rischi

L’Uncut girls club: combattere le Mgf

Sfatare un mito

Diffondere il messaggio

Emancipare le ragazze