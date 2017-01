Under the dome, il documentario sullo smog che unisce la Cina

Solo in Cina un documentario incentrato sui problemi alla salute causati dall’inquinamento avrebbe potuto totalizzare 100 milioni di visualizzazioni in meno di 48 ore, ricevere il plauso del ministro dell’Ambiente Chen Jining e riuscire a valicare i confini nazionali ancor prima di essere tradotto o quantomeno sottotitolato in una lingua dai caratteri latini. È Under the dome - investigating China's smog, il documentario realizzato dalla giornalista cinese Chai Jing e pubblicato online per la prima volta sabato 28 febbraio. Il ministro Jining ha persino fatto un parallelo tra quest’opera e il libro di Rachel Carson Primavera silenziosa (Silent spring) che nel 1963 diede vita a un nuovo movimento ambientalista che cambiò per sempre l’Occidente.

Indipendente

Un argomento che unisce

Il cielo è grigio