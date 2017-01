Obama continua a difendere l’ambiente, istituite due nuove aree protette in Utah e Nevada

Per Barack Obama sono ormai gli ultimi giorni di presidenza, il 20 gennaio lascerà infatti la Casa Bianca a Donald Tump. Prima del passaggio di consegne Obama ha approfittato per ampliare ulteriormente le già numerose aree protette istituite durante il suo mandato, è stato infatti il presidente che ha creato il maggior numero di riserve naturali in tutta la storia degli Stati Uniti, ben 27.

Dove sono le nuove aree protette

Aree sacre per i nativi e resti di dinosauri

Le proteste dei repubblicani