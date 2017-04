Ussuri bay, una spiaggia trasformata in discarica dall’uomo è stata resuscitata dalla natura

Una discarica stupenda. Si potrebbe definire così la spiaggia fatta di frammenti di vetro e ceramica e porcellane abbandonati dagli esseri umani in epoca sovietica e levigati dal mare e dagli agenti atmosferici nel corso degli anni che si trova nella Siberia orientale, in Russia, quasi al confine con la Cina dove le temperature non sono così rigide come ci si potrebbe aspettare. Qui, nel golfo di Ussuri, la spazzatura è diventata un’attrazione turistica.

Russia💎Vladivostok Un post condiviso da Anna🏞All photos are mine🌅 (@pozharskaya_anna) in data: 15 Gen 2017 alle ore 17:16 PST

Ussuri bay, quando la natura è più forte dell'uomo