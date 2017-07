Animali abbandonati, cosa puoi fare tu

Con il caldo e l'approssimarsi delle vacanze ricomincia anche il tragico bollettino degli animali abbandonati. Secondo i primi dati diffusi dall'Aidaa, Associazione italiana difesa animali ed ambiente - sarebbero stati già 20.000 gli abbandoni dall'inizio del 2017. Secondo la Lav, Lega anti vivisezione, vengono in media abbandonati ogni anno 80.000 gatti e 50.000 cani; l'80 per cento di questi animali rischia di morire. Ma cosa possiamo fare noi, cittadini consapevoli, se ci imbattiamo in un animale in difficoltà?

Animali abbandonati: cosa fare trovate un cane o un gatto per strada

Chi è il cane di quartiere

Se vi capita di vedere un animale coinvolto in un incidente

Se siete testimoni diretti dell'abbandono o del maltrattamento

Numeri utili