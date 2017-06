Art, in Cina il primo tram elettrico che funziona senza rotaie

La Cina compie un importante passo in avanti sul fronte della guida autonoma e della mobilità elettrica. Nella provincia dello Hunan nella Cina centrale è stato presentato Art (Autonomous rail transit), il primo tram al mondo in grado di muoversi autonomamente senza le tradizionali rotaie ma seguendo una speciale vernice dipinta sull’asfalto. Il mezzo, completamente elettrico, è stato realizzato per rispondere al problema dell’inquinamento atmosferico e ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di mezzi pubblici ecologici invece delle auto contribuendo alla riduzione dell’inquinamento che interessa gran parte dei centri urbani cinesi.

Un tram intelligente e senza binari

L’impegno della Cina sul fronte della mobilità sostenibile

Promuovere l’utilizzo di mezzi pubblici a basso costo