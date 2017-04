L’auto connessa è il supereroe del futuro. Salva le vite e aiuta l’ambiente

Salva vite umane, scongiura gli incidenti, risolve i problemi e protegge l’ambiente. No, non è un nuovo supereroe. Più semplicemente, si tratta dell’auto connessa. Vale a dire la vettura del futuro, rigorosamente a propulsione elettrica, o in ogni caso sostenibile, e in perenne contatto sia con gli altri veicoli sia con le infrastrutture. Un singolo apparato facente parte di un organismo più complesso che risponde al nome di mobilità 2.0.

L’auto connessa rivoluzionerà la mobilità

11mila vite salvate grazie all’auto connessa

L’auto connessa è rilassante

Portafogli e ambiente ringraziano